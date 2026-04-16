Un inseguimento lungo le strade cittadine si è sviluppato nel corso di un’ordinaria attività di controllo del territorio.

Secondo quanto si apprende, una Fiat 500 bianca non si è fermata all’alt intimato dagli agenti, tentando di sottrarsi ai controlli.

Ne è nata una fuga partita dalla zona sud della città e proseguita fino al Ponte di Sant’Anna, dove la polizia è riuscita a bloccare il mezzo, ponendo fine all’inseguimento.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e risalire all’identità delle persone coinvolte: le generalità dovrebbero essere rese note nelle prossime ore.