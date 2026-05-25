La tragedia in via degli Albanesi. Sul posto Polizia di Stato e Scientifica per gli accertamenti

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità di Corigliano-Rossano. Un ex preside in pensione dell’Ipsia è morto nella giornata di oggi in via degli Albanesi, nel centro cittadino.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe precipitato dal terzo piano dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano insieme alla Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, dove l’ex dirigente scolastico era conosciuto e stimato per il suo lungo percorso nel mondo della scuola.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda. Al momento, dagli accertamenti eseguiti sul posto, non emergerebbero elementi riconducibili al coinvolgimento di altre persone.

Il dramma ha colpito profondamente il quartiere e l’intera comunità scolastica cittadina. In tanti ricordano l’ex preside come una persona riservata e legata al suo lavoro, svolto per anni all’interno dell’istituto professionale Ipsia di Corigliano.