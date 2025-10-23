Un contrasto tra cittadini di etnia rom sarebbe degenerato nella mattinata nei pressi delle palazzine popolari di via Cerasolo. Le persone coinvolte sono state trasferite in ospedale per le cure del caso

Una lite diventa una sparatoria con due feriti. È successo a Lamezia, questa mattina, nei pressi delle palazzine popolari di via Cerasolo. Lì un diverbio nato tra cittadini di etnia rom sarebbe degenerato fino ad arrivare all’esplosione di diversi colpi di pistola.

Sarebbero due le persone coinvolte: entrambi risultano feriti e sono stati trasportati all’ospedale cittadino per le cure. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertarne le responsabilità.