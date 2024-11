I carabinieri stanno eseguendo sedici arresti nei confronti di affiliati alla ‘ndrangheta condannati in via definitiva dalla sentenza della Corte di Cassazione

I carabinieri stanno eseguendo, tra Torino e Reggio Calabria, sedici ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di affiliati alla ‘ndrangheta condannati in via definitiva nell’ambito del processo Minotauro. Gli arrestati devono scontare le pene residue che vanno da 4 mesi a 8 anni. I provvedimenti sono diventati definitivi con la sentenza della Cassazione che, ha confermato le condanne per le infiltrazioni della ‘ndrangheta in Piemonte.