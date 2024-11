In un'operazione volta a contrastare la contraffazione, garantire la sicurezza dei consumatori e tutelare il Made in Italy, la guardia di finanza di Catanzaro (Compagnia di Soverato) ha scoperto un esercizio commerciale gestito da un cittadino cinese a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, che vendeva numerosi prodotti non sicuri.

Tra essi, oltre 1.500 articoli privi del marchio "CE" e delle indicazioni di provenienza, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, soprattutto bambini. I finanzieri, dopo aver oltretutto appurato che la maggior parte dei prodotti sequestrati, potenzialmente nocivi, erano destinati ai più piccoli, hanno sequestrato la merce e segnalato il responsabile alla Camera di Commercio per le dovute sanzioni, sottolineando in una nota «l'impegno nel garantire un mercato trasparente e sicuro per tutti i cittadini».