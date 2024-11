Non ci sono dubbi, anche se la dinamica è ancora in fase di ricostruzione, che sia stato uno scontro frontale quello tra le due auto coinvolte nell'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la statale 106 ionica, nel Catanzarese, che ha provocato la morte di quattro persone ed il ferimento di una quinta.

Secondo quanto è emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Soverato, come riporta Ansa, la Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime, Domenico e Antonella Romeo, di 27 e 18 anni, Teresa Giorgi, di 34, ed Elisa Pelle, di 24, stava procedendo in direzione sud, mentre l'altra automobile coinvolta nello scontro (una Fiat Idea) viaggiava verso nord. Il dato che ne consegue è che le quattro persone che sono decedute stessero facendo rientro a San Luca, il centro del Reggino dove risiedevano, dopo un colloquio nel carcere di Catanzaro con un loro congiunto.

Occorrerà anche stabilire se una delle auto stesse effettuando, nel momento dell'incidente, un sorpasso, con conseguente invasione della corsia opposta. E, nel caso, quale delle due. I corpi delle vittime si trovano ancora nella sala mortuaria del Policlinico di Catanzaro in attesa delle decisioni del magistrato che coordina l'attività investigativa, il sostituto procuratore della Repubblica Stefania Caldarelli, che deve stabilire, in primo luogo, se debbano essere sottoposti ad autopsia. Soltanto dopo il magistrato deciderà quando restituire le salme ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali a San Luca. Si é in attesa, inoltre, dell'esito dell'alcol test cui è stato sottoposto il cinquantaduenne rimasto ferito nell'incidente.