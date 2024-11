Il ministro delle Infrastrutture in un post sui social ha riportato l’ennesima tragedia avvenuta lungo la statale 106: «Ancora più determinati a realizzare tutti gli interventi necessari per metterla in sicurezza»

Una giornata di festa macchiata dal sangue dell’ennesimo, dolorosissimo, incidente stradale a Montepaone, nel Catanzarese, che ha provocato la morte di quattro giovani, tre ragazze e un ragazzo, provenienti dal Reggino. Tante le reazioni di cordoglio, anche dal mondo politico.

A prendere la parola, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini che in un post sui social ha riportato l’ennesima tragedia avvenuta lungo la statale 106: «Ci stringiamo al dolore delle famiglie e – ha evidenziato- siamo ancora più determinati a realizzare tutti gli interventi necessari per metterla in sicurezza». L’esponente del governo Meloni ha poi sottolineato: «Anche per questo abbiamo stanziato 3 miliardi nelle legge di bilancio e monitoriamo con estrema attenzione questo dossier».

Si tratta, si ricorderà, di una cospicua somma promessa dal Governo per i lavori lungo la “strada della morte”. Fondi effettivamente inseriti nella manovra. Tuttavia le risorse vengono assegnate a scaglioni, in un arco temporale di quindici anni. Fino al 2024, i soldi a disposizione saranno circa 100 milioni di euro. Troppo pochi per un’arteria che necessita di lavori urgentissimi per arrestare una scia di sangue che sembra non avere fine.