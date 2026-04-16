Momenti di grande paura si stanno vivendo a Napoli in queste ore. Intorno a mezzogiorno un gruppo di rapinatori è entrato nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro. Immediato è scattato l’allarme che ha portato i rapinatori a prendere in ostaggio 25 persone. Alle 12.47 è iniziato l’intervento dei carabinieri che hanno messo l’area in sicurezza. La tensione ha causato il malore di alcuni ostaggi che sono stati prontamente soccorsi.

Al momento sono stati liberati gli ostaggi dopo essere stati identificati per evitare che tra di loro si nascondano i rapinatori. Sul posto è intervenuto anche il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri che sta seguendo le operazioni. “Stiamo ancora valutando modalità e tempi di azione”, ha detto Gratteri.

Nel momento in cui scriviamo i rapinatori sono ancora barricati all’interno della banca e i militari e il procuratore stanno discutendo su un possibile intervento. L’auto dei rapinatori è stata lasciata fuori e la scientifica la sta esaminando. Al momento non si sta lasciando nulla di intentato e si stanno perquisendo anche le fogne.

La situazione all’interno della banca ancora è sconosciuta. Napoli, città piena di cunicoli potrebbe riservare via di fuga inaspettate.