Erano stati sottratti monili e orologi per un valore di 7mila euro. Un primo arresto era stato effettuato dalla polizia al momento dei fatti risalenti al 3 maggio scorso. Le indagini portate avanti dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, un 49enne di origini catanesi, per rapina.

L'uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, con la collaborazione della Squadra Mobile di Catania, all'esito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

L'uomo è accusato della rapina aggravata commessa lo scorso 3 maggio all'interno di una nota gioielleria situata nel centro di Reggio Calabria, facendo ingresso, con un complice, all'interno della gioielleria poco dopo le ore 16.00 e scagliandosi contro il titolare dell'attività commerciale, che in quel momento si trovava in compagnia del fratello collaboratore, impossessandosi di un borsello all'interno del quale erano contenuti diversi orologi e monili oggetto di recente riparazione, del valore complessivo di 7.000 euro.

In quel frangente, erano giunti sul posto gli equipaggi delle Volanti che, anche grazie all'aiuto di alcuni passanti, avevano fermato uno dei due complici, mentre l'altro rapinatore era riuscito a far perdere le proprie tracce con il bottino.

Alla identificazione dell'arrestato si è pervenuti in seguito ad un'attività investigativa che ha consentito di ripercorrere i movimenti effettuati dall'indagato, sia prima che dopo la rapina. Grazie a quanto ricostruito delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza sia interni che esterni alla gioielleria, analizzati unitamente alle risultanze tratte dai diversi approfondimenti investigativi di natura tecnica, gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria sono riusciti a ricostruire l'intera vicenda, che era stata pianificata e organizzata da tempo.