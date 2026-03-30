Il CSA-Cisal esprime soddisfazione per la consegna ufficiale delle due nuove fermate degli autobus di linea presso la Cittadella Regionale di Catanzaro, un intervento atteso da oltre due anni dai dipendenti e dai numerosi pendolari che quotidianamente frequentano la struttura.

Il vice coordinatore nazionale del dipartimento “Regioni e Province”, Gianluca Tedesco, dichiara: «Abbiamo restituito dignità ai lavoratori. Dopo oltre due anni di segnalazioni, richieste e interlocuzioni istituzionali, avviate a seguito della soppressione della fermata interna del 19 dicembre 2023, oggi possiamo affermare che un problema che si trascinava da troppo tempo è stato finalmente risolto».

Per mesi i lavoratori hanno dovuto affrontare disagi quotidiani in assenza di un punto di fermata sicuro e adeguato. La consegna delle nuove fermate rappresenta il superamento di una situazione non più sostenibile, migliorando significativamente le condizioni di accesso e sicurezza dell’area. La realizzazione delle fermate è il risultato di un percorso lungo e complesso, durante il quale il sindacato ha mantenuto costante attenzione sulla problematica, sollecitando interventi concreti per garantire condizioni adeguate a centinaia di lavoratori costretti, nel frattempo, a sostare in aree non idonee e prive di protezioni.

«Non si tratta soltanto di un’infrastruttura – prosegue Tedesco – ma di un diritto fondamentale finalmente riconosciuto: quello alla sicurezza, alla dignità e alla piena accessibilità di un luogo di lavoro moderno ed efficiente». Il CSA-Cisal rivolge un ringraziamento all’Assessore al Dipartimento Economia e Finanze, dott. Marcello Minenna, e al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, dott. Ernesto Forte, per la collaborazione istituzionale e la disponibilità dimostrate nel portare a compimento l’iter amministrativo e tecnico che ha reso possibile l’intervento.

La consegna delle fermate costituisce un risultato significativo che conferma come il dialogo tra amministrazione e rappresentanze sindacali, quando condotto con spirito collaborativo e responsabilità, porta a soluzioni concrete frutto della voce e dei bisogni dei lavoratori.

Il CSA-Cisal segnala, tuttavia, che all’interno delle nuove pensiline non risultano al momento installate sedute. Pur trattandosi di un intervento di grande importanza, la presenza di adeguati punti di sosta rappresenta un elemento essenziale, soprattutto per i lavoratori e i pendolari con difficoltà di deambulazione. In tal senso, si auspica un ulteriore completamento dell’opera, per garantire piena accessibilità e maggiore attenzione alle esigenze delle fasce più fragili.

L’organizzazione sindacale continuerà a mantenere alta l’attenzione sulle ulteriori criticità presenti all’interno della Cittadella Regionale, con particolare riferimento alla sicurezza, ai parcheggi e alla qualità dei servizi interni, affinché la struttura possa garantire standard sempre più elevati di efficienza, funzionalità e vivibilità.

«Questo risultato dimostra che la voce dei lavoratori, quando è costante e determinata, non può essere ignorata. Continueremo a rappresentare un punto di riferimento per chi ogni giorno vive la Cittadella e pretende condizioni dignitose e sicure», conclude Tedesco.

«I lavoratori sono la nostra forza. Le loro segnalazioni rappresentano uno strumento fondamentale per individuare criticità e costruire soluzioni concrete. Solo attraverso una collaborazione leale e continua tra amministrazione e rappresentanze è possibile migliorare realmente la qualità dei servizi e dell’ambiente di lavoro», ribadisce il dirigente sindacale.

