I carabinieri sono intervenuti nella sezione 31 di via Broussard, dove i due elettori avevano fotografato la scheda. I voti sono stati annullati e le operazioni sono proseguite regolarmente

A Catanzaro due persone sono state denunciate per aver fotografato la propria scheda all’interno di un seggio durante il referendum sulla giustizia. L’episodio è avvenuto nella sezione 31 di via Broussard, dove il presidente del seggio ha notato il comportamento irregolare e ha immediatamente avvisato i carabinieri.

I militari della stazione e della compagnia di Catanzaro, giunti sul posto, hanno effettuato gli accertamenti del caso e denunciato i due elettori. Come previsto dalla legge, i loro voti sono stati annullati. Successivamente le operazioni di voto sono proseguite regolarmente senza ulteriori problemi.