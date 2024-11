Ennesimo sbarco a Reggio Calabria di 500 migranti provenienti da Lampedusa tra i quali numerosi bambini. I profughi a bordo della nave Cassiopea si sono messi in viaggio per raggiungere il porto reggino. Una giornata particolare per la Città dei Bronzi segnata dagli incendi e dal fumo e da un'aria pesante che non risparmia nemmeno lo scalo reggino.

Sono presenti per le attività di accoglienza sulla banchina del porto le forze dell'ordine, la protezione civile San Giorgio, gli operatori delle Ong e della Croce Rossa, i volontari del coordinamento sbarchi. Dopo le prime operazioni verranno trasferiti nella palestra della scuola media Boccioni di Gallico prima di essere spostati in altre destinazioni.

