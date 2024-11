Il Tribunale di Reggio ha disposto l’arresto di tre persone per tentata estorsione ad un’azienda di onoranze funebri. Contestata anche l’aggravante mafiosa.

Reggio Calabria – Tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Questa l’accusa contro le tre persone fermate stamattina dai Carabinieri, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria.

L’ordinanza, firmata dal gip Barbara Bennato, dispone la custodia cautelare in carcere per i tre. Il tentativo di estorsione, secondo le indagini, sarebbe avvenuto lo scorso mese di maggio. L’indagine è stata coordinata dalla Dda di Reggio Calabria.

Gli arresti – Sono stati fermati Giovanni Dario Valentino (37 anni), Francesco Ollio (45), Giovanni Spratico (46)

L'intercettazione - "Tu mi devi dare 2.000 euro ora e subito, visto e considerato che in passato non hai capito come ti devi comportare... visto che io ti ho chiesto tante volte aiuto in un altro modo ed evidentemente non hai capito e non ha funzionato, adesso ti arrangi e paghi, se no sono cazzi tuoi".