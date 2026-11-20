Un grave incidente si è verificato a Reggio Calabria nel primo pomeriggio di ieri . Per causa in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un ciclomotore ha impattato violentemente con un'autovettura in zona San Sperato. A causa della violenza dello scontro il diciottenne ha riportato lesioni tali da indurre i medici del Gom a riservare la prognosi. Dell'accaduto è stato immediatamente notiziato il magistrato di turno. Sono in corso ulteriori attività da parte della Polizia Locale finalizzate alla compiuta ricostruzione della dinamica.