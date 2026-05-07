Un corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto in uno scantinato di un palazzo a Quattromiglia, nella zona nord di Rende.

A fare la scoperta è stato un residente, sceso nei locali seminterrati dell’edificio dopo aver avvertito un forte odore. Una volta individuato il cadavere, l’uomo ha immediatamente allertato i carabinieri della Compagnia di Rende.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e il medico legale, che ha eseguito una prima ispezione esterna: secondo quanto si apprende, non sarebbero emersi segni evidenti di lesioni. Al momento, tra le ipotesi al vaglio, c’è quella di un malore, ma saranno gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a chiarire con precisione le cause del decesso.

La Procura di Cosenza ha già disposto l’autopsia, che potrebbe essere effettuata già domani o, in alternativa, entro le successive 48 ore. Parallelamente, proseguono le verifiche per ricostruire l’identità dell’uomo e definire da quanto tempo il corpo putrefatto si trovasse nello scantinato.