Un terreno di circa 2000 metri quadrati dove erano ammassati oltre 1700 metri cubi di rifiuti è stato sequestrato, un soggetto è stato denunciato per gestione illecita dei rifiuti e un'impresa è stata segnalata. È il risultato di un'operazione di controllo dei carabinieri del Nucleo Forestale di Trebisacce a una impresa che si occupa di lavori di manutenzione del verde in contrada "Colfari" del comune di Amendolara.

Sul terreno, l'impresa aveva ammassato oltre 1700 metri cubi di rifiuti provenienti da operazione di manutenzione del verde pubblico e privato. I rifiuti erano costituiti da residui provenienti dalle potature di essenze forestali ed esotiche, frammisti a terra e altri rifiuti di vario genere, quali bottiglie, buste e residui in plastica.

Inoltre, sempre sullo stesso terreno erano presenti due ulteriori cumuli di circa 10 metri cubi ciascuno, uno costituito da rifiuti provenienti da attività edilizia e l'altro costituito da rifiuti di prodotti del legno come porte dismesse, pannelli in truciolato, pedane e listelli. Tutti i rifiuti erano depositati direttamente sul suolo nudo privo di impermeabilizzazione e coperture protettive.