Tre persone sono rimaste ferite durante una violenta rissa scoppiata all’interno di un bar. Tavoli, sedie e arredi sono stati divelti. Sul posto i carabinieri, che hanno fermato i coinvolti

Tre persone sono rimaste ferite nella notte a seguito di una rissa scoppiata all’interno di un bar lungo la Provinciale, a Corigliano Scalo. A fronteggiarsi sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Violenta la scena all’interno del locale, che ha riportato pesanti danni agli arredi: tavoli, sedie e altri elementi sono stati divelti durante la colluttazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato le persone coinvolte nella rissa. Secondo le prime informazioni, nella vicenda avrebbe avuto un ruolo anche il consumo di alcol.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno fatto scattare lo scontro e la precisa ricostruzione della sequenza dei fatti. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni dei tre feriti. Da accertare anche la posizione delle persone fermate e gli eventuali provvedimenti che saranno adottati dall’autorità competente.