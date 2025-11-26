In un video registrato al momento del recupero è apparso affaticato ma in buone condizioni. Alle forze dell’ordine ha dichiarato: «Non l’ho fatto apposta»

Momenti di forte apprensione, nella giornata di ieri, a Petronà, nel Catanzarese, per la scomparsa di un uomo che si era addentrato nei boschi della Sila Piccola nel primo pomeriggio per andare a cercare funghi. Dopo ore di ricerche serrate, l’uomo è stato ritrovato sano e salvo.

A individuarlo è stato un passante sulla strada principale, a circa dieci chilometri dal punto in cui aveva lasciato la sua auto. Le operazioni di soccorso avevano mobilitato un ingente dispiegamento di forze: carabinieri, Vigili del Fuoco, volontari, i membri dell’associazione Petronà 4×4 Off Road, i Cavalieri dell’Ordine di Malta e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

In un video registrato al momento del recupero, l’uomo – apparso affaticato ma in buone condizioni – ha spiegato alle forze dell’ordine: «Non l’ho fatto apposta. Sono caduto sei o sette volte ma il cestino con i funghi non l’ho lasciato». Una battuta che, nonostante la disavventura, ha portato un sorriso tra i soccorritori.

L’uomo è stato accompagnato per gli accertamenti del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Una vicenda a lieto fine che chiude una lunga notte di ricerche.