È stato ritrovato e sta bene il cittadino di Petronà scomparso ieri nei boschi della Sila Piccola dopo essere uscito nel primo pomeriggio per cercare funghi.

Dopo ore di apprensione e ricerche serrate, l’uomo è stato individuato da un passante sulla strada principale a circa dieci chilometri dalla propria auto. 

Sul posto per le ricerche sono intervenuti carabinieri, Vigili del Fuoco, volontari, i membri di Petronà 4×4 Off Road, i Cavalieri dell’Ordine di Malta e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.