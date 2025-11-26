È stato individuato da un passante. Da ieri era scattate le ricerche di forza dell’ordine e cittadini
È stato ritrovato e sta bene il cittadino di Petronà scomparso ieri nei boschi della Sila Piccola dopo essere uscito nel primo pomeriggio per cercare funghi.
Dopo ore di apprensione e ricerche serrate, l’uomo è stato individuato da un passante sulla strada principale a circa dieci chilometri dalla propria auto.
Sul posto per le ricerche sono intervenuti carabinieri, Vigili del Fuoco, volontari, i membri di Petronà 4×4 Off Road, i Cavalieri dell’Ordine di Malta e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.