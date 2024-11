Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso che aveva presentato lo stesso testimone di giustizia contro la decisione del Ministero dell'Interno di imporgli l'utilizzo della sua auto privata

Rocco Mangiardi, il testimone di giustizia di Lamezia Terme che con le sue rivelazioni ha consentito di fare luce su numerosi fatti e vicende di 'ndrangheta, riavrà la sua auto di scorta, almeno fino al 31 dicembre prossimo.



Il Tar del Lazio, infatti, secondo quanto ha reso noto lo stesso testimone di giustizia, ha accolto il ricorso che aveva presentato contro la decisione del Ministero dell'Interno di imporgli l'utilizzo della sua auto privata.

Ridotta la scorta a Rocco Mangiardi

Nell'ordinanza emessa dal Tar del Lazio si afferma che "sussistono per Mangiardi le condizioni di eccezionale gravità ed urgenza". I giudici, inoltre, parlano di "gravi pericoli per l'incolumità personale" del testimone di giustizia "in una zona caratterizzata, peraltro, da gravi fenomeni criminali".