Nel centro storico di Rossano i carabinieri avrebbero trovato decine di pistole con matricola abrasa e cocaina durante una perquisizione in un garage

Emergono nuovi dettagli sull’operazione dei carabinieri nel centro storico di Rossano, nel quartiere Ciglio della Torre. Nel corso della perquisizione all’interno di un garage riconducibile a un 50enne del posto, i militari avrebbero rinvenuto un vero e proprio arsenale clandestino.

Secondo quanto si apprende, sarebbero state trovate decine di pistole, tutte con matricola abrasa, insieme a un quantitativo di cocaina. Un ritrovamento che ha portato a un immediato sviluppo dell’intervento, con il sequestro del materiale e l’avvio delle procedure a carico dell’uomo.

Il cinquantenne è stato sottoposto a fermo e successivamente tradotto presso il carcere di Castrovillari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Restano in corso ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza delle armi e il possibile utilizzo.

Durante il blitz, numerose pattuglie hanno presidiato la zona, consentendo ai carabinieri di operare in sicurezza. L’attività ha attirato l’attenzione dei residenti, che fin dalle prime ore avevano notato movimenti insoliti nel quartiere.