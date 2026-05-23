Incidente stradale sulla vecchia Statale 106, nel tratto che collega Rossano a Piragineti, in prossimità della zona del carcere. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Ad avere la peggio è stato il conducente di un’Audi Q3 che, dopo l’impatto, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L’auto è terminata all’interno di un giardino privato, danneggiando parte della recinzione. Il conducente, un giovane di 27 anni, è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno deciso di sottoporlo a ulteriori controlli. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri del reparto territoriale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Gli investigatori stanno verificando velocità, traiettorie e eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, il traffico nella zona ha subito rallentamenti per diversi minuti. Alcuni residenti e automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena e dato l’allarme ai soccorsi. I carabinieri proseguiranno gli accertamenti nelle prossime ore per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.