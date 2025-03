Secondo quanto riportato nel verbale redatto dall’Arma, l’uomo si trovava in municipio per chiedere chiarimenti su una richiesta presentata oltre un anno fa: al vaglio la fondatezza delle accuse

Si è presentato dai carabinieri dichiarando di essere stato colpito con uno schiaffo da un assessore comunale, all’interno degli uffici del municipio. Protagonista dell’episodio è Gabriele Demetrio, residente a San Demetrio Corone, che ha formalizzato una denuncia per percosse nella tarda mattinata del 24 marzo.

Secondo quanto riportato nel verbale redatto dalla stazione locale dell’Arma, l’uomo si trovava in Comune per chiedere chiarimenti su una richiesta presentata oltre un anno fa, relativa all’acquisto di una piccola porzione di suolo presso il cimitero. La vicenda, come raccontato nel documento, si sarebbe protratta per mesi, tra rinvii e mancate risposte.

La mattina del 23 marzo, Demetrio si sarebbe recato nuovamente in municipio per lamentare l’assenza di riscontri, dichiarando di non sentirsi tutelato dall’amministrazione. Durante questo momento di tensione, secondo quanto riferito dal denunciante, un assessore sarebbe entrato negli uffici e lo avrebbe colpito con uno schiaffo «a mano aperta», alla presenza di altre persone.

Nel verbale si legge che l’uomo ha manifestato la volontà di procedere penalmente nei confronti del presunto aggressore. Ha inoltre affermato di sentirsi «preso in giro» dagli uffici comunali per il lungo silenzio sulla sua richiesta.

Il denunciante non ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine al momento dei fatti, né ha allegato al verbale una certificazione medica, ma si è riservato di fornire ulteriori elementi. Le autorità valuteranno ora la fondatezza delle accuse.