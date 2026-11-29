L’uomo, detenuto a Castrovillari, ha risposto alle domande fornendo la propria versione dei fatti contestati. La difesa è pronta a rivolgersi al Riesame di Catanzaro

Ha negato gli addebiti un uomo di San Fili, arrestato dalla Procura di Cosenza per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sequestro di persona e violenza sessuale ai danni della moglie. Nel corso dell’interrogatorio, l’uomo, S. O., ha fornito la propria versione dei fatti. L’indagato si trova nel carcere di Castrovillari e il suo difensore, l’avvocato Pasquale Naccarato, è pronto a rivolgersi al Tribunale del Riesame di Catanzaro.

A chiedere l’intervento dei carabinieri, il pomeriggio del 20 novembre scorso, è stata la moglie. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Rende, arrivati davanti all’abitazione della coppia a San Fili, hanno sentito voci concitate provenire dall’interno. Una volta entrati, hanno trovato la donna in lacrime e hanno notato un arrossamento sulla guancia destra.

Ascoltata lontano dal marito, la donna ha raccontato che, poco prima dell’arrivo della pattuglia, l’uomo l’avrebbe schiaffeggiata e spinta, per poi minacciarla di morte impugnando un’accetta. Per le lesioni contestate in relazione a quell’episodio, il referto medico richiamato negli atti indica cinque giorni di prognosi.

Il racconto della moglie riguarda anche i mesi precedenti. La donna ha riferito ai carabinieri che gli insulti, le percosse e le minacce erano iniziati a luglio e si erano intensificati nelle ultime settimane. In più occasioni, secondo l’accusa, il marito l’avrebbe chiusa a chiave in uno stanzino, impedendole di uscire anche quando chiedeva di andare al pronto soccorso. A questi episodi si riferisce la contestazione di sequestro di persona. Risale invece ad agosto l’episodio di violenza sessuale contestato dalla Procura. L’indagato, come detto, respinge tutte le accuse.