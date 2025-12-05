«Questa mattina è venuta a mancare Mabel Bocchi, a 72 anni. Una notizia che addolora profondamente: se ne va non solo una campionessa immensa, ma una donna che ha saputo ispirare generazioni con il suo esempio. Mabel si è spenta nella sua casa di San Nicola Arcella, dopo mesi di una battaglia difficile e coraggiosa». Lo ha reso noto, ieri sera, il sindaco della cittadina tirrenica, Eugenio Madeo, con un post pubblicato a nome di tutta l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook dell’ente. Mabel Bocchi è considerata una leggenda dello sport e del basket italiano.

Campionessa indimenticata

«Chi ha amato lo sport, e in particolare la pallacanestro, oggi sente un vuoto enorme – si legge ancora nel post -. Mabel è stata molto più di un’atleta: è stata una pioniera, una forza della natura, una donna capace di cambiare il destino della pallacanestro femminile quando nessuno credeva davvero in questo movimento. Con il suo talento straordinario ha aperto strade, ha acceso sogni, ha reso possibile ciò che allora sembrava impossibile.

Resterà per sempre un riferimento, un esempio di forza, eleganza e determinazione. Oggi – conclude Madeo – la ricordiamo così: grande, luminosa, indimenticabile.

Alla famiglia e a tutti coloro che l’hanno amata va il nostro più sentito cordoglio».

I funerali si terranno oggi 5 dicembre 2025, alle ore 12:00, nella chiesa Gesù Cristo Salvatore di Praia a Mare.