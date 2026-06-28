Attimi di paura nella notte in una nota discoteca di Sangineto, dove durante la serata inaugurale della stagione estiva sarebbe stato esploso almeno un colpo di pistola. Il locale, tra l’altro, è già stato in passato teatro di risse e intimidazioni.

Due feriti

Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite e immediatamente trasferite in ospedale per le cure del caso, anche se non sarebbero in pericolo di vita. L'episodio ha provocato il panico tra le centinaia di persone presenti all'interno del locale.

Le indagini

Sull'accaduto sono immediatamente scattate le indagini dei militari della Compagnia Carabinieri di Scalea, coordinati dal capitano Alessandro Francesco Senatore. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti, cercando di chiarire le circostanze in cui è stato esploso il colpo d'arma da fuoco e di individuare eventuali responsabilità. Al momento gli accertamenti sono ancora in corso e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.