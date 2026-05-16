Un drammatico incidente stradale ha strappato alla vita un ragazzo minorenne nei pressi di Bianco, nella Locride. Secondo le prime ricostruzioni frammentarie, l'impatto, rivelatosi fatale, ha coinvolto un'automobile e una motocicletta. La dinamica esatta del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, ma lo scontro, avvenuto in località Pardesca, è stato talmente violento da non lasciare scampo al giovane che si trovava a bordo delle due ruote.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 112 con le ambulanze, ma i tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Presenti anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto