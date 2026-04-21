Controlli di Guardia Costiera e carabinieri su presunte irregolarità demaniali e autorizzative: verifiche ancora in corso

Le forze dell’ordine ha posto sotto sequestro quattro stabilimenti balneari lungo la costa di Santa Maria del Cedro. Le operazioni, avvenute ieri pomeriggio, si sono rese necessarie a causa di presunte irregolarità nell’occupazione di aree demaniali e nelle autorizzazioni.

Indagini in corso da mesi

L’attività è stata coordinata dalla Guardia Costiera di Maratea, con il supporto dei militari della compagnia dei carabinieri di Scalea, diretti dal capitano Alessandro Francesco Senatore. Il provvedimento è arrivato al termine di una serie di verifiche mirate, avviate nei mesi scorsi lungo tutta la costa tirrenica cosentina.

Da quanto è emerso, i controlli lungo il litorale tirrenico sarebbero ancora in corso.