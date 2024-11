Il primo cittadino ha emanato un'ordinanza in cui si legge: «È consentito esclusivamente l’accesso per il rientro alle proprie residenze, l’accesso alle attività produttive e alla cura e mantenimento degli animali di affezione»

La tragendia che si è consumata nella serata di ieri, 26 agosto, a Satriano, dove la giovane Simona Cavallaro è stata aggredita e uccisa da un branco di cani, ha indotto il sindaco a blindare l'area della pineta dove è stato trovato il corpo della ragazza.

Il primo cittadino, Massimiliano Chiaravalloti, ha emanato un'ordinaza in cui è prevista: «La chiusura di tutte le strade di accesso alla Pineta sita in località Monte Fiorino, che ricadono nel territorio comunale di Satriano, per la durata di 15 giorni, fatto salvo eventuali nuove e diverse disposizioni». E continua: «È consentito esclusivamente l’accesso per il rientro alle proprie residenze, l’accesso alle attività produttive e alla cura e mantenimento degli animali di affezione, con l’invito agli eventuali interessati ad usare tutte le precauzioni del caso».

Il sindaco, nell'atto, ha chiarito che «al momento sono stati catturati 11 maremmani da gregge e si ipotizza la presenza complessiva di circa 15/20 cani», e che «i cani potrebbero nella loro fuga disperdersi all’interno dell’ampia area circostante al luogo in cui è avvenuta l’aggressione». Quindi al fine di garantire l'incolumità dei cittadini ha chiuso tutte le strade d'accesso alla pineta.

