A fare la macabra scoperta un signore intento a cercare asparagi. Sul posto le forze dell’ordine e il magistrato di turno
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Indagini a Scalea dove nel pomeriggio è stato rinvenuto un cadavere in un’area verde a ridosso del lungomare in area Frangivento. Da un primo rilievo pare che il corpo, di una persona tra i 35-40 anni, sia lì almeno da una settimana. A dare l’allarme un signore del posto, intento a fare una passeggiata in cerca di asparagi. Sul posto le forze dell’ordine e il magistrato di turno.