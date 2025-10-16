In diversa attività i carabinieri forestale hanno denunciato due persone per abbandono, deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione di una associazione locale, i Carabinieri Forestale di Longobardi sono intervenuti per uno sversamento di reflui fognari nel torrente Peschiera all’interno del Comune di Falconara Albanese. Effettuati i dovuti accertamenti si è constatato che era presente adiacente il punto di scarico, nascosto dalla vegetazione ripariale un pozzetto dedito alla condotta fognaria comunale alla cui base vi era una tubazione in cemento oltre a quella principale che confluisce nel torrente Peschiera e che sversava acque torbide e male odoranti.

Si è quindi, come disposto dalla Procura della Repubblica di Paola, posto sotto sequestro la tubatura in cemento non autorizzata alla base del pozzetto ed interrata che conduce allo scarico nel torrente e deferito il responsabile tecnico del Comune di Falconara Albanese per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e gestione illecita degli stessi.

Altra attività ha visto impegnati i militari di Longobardi nel comune di Amantea dove a seguito di individuazione da parte di droni nella cosiddetta campagna “Tolleranza Zero”, della Regione Calabria si è accertata in due casi la combustione illecita di rifiuti in località “Formiciche” che ha portato al deferimento di due persone per abbandono, deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti.