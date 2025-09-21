Sono già numerosi gli scioperi in programma da domani lunedì 22 settembre e fino a metà novembre, sia nazionali sia locali, e di cui due generali, la maggior parte nel settore aereo e ferroviario. È quanto risulta dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Si parte dunque domani con uno sciopero generale, nel settore pubblico e privato, proclamato dal sindacato Usb per l'intera giornata a sostegno della Global Sumud Flotilla e per dire basta al massacro del popolo palestinese a Gaza. Nel settore ferroviario sarà dalla mezzanotte alle 23; nel trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità. Incrociano le braccia anche i taxi dalla mezzanotte.

Astensione dal lavoro proclamata anche da Cub, Sgb, Adl Varese, Usi-Cit per il trasporto merci su rotaia dalle 21 del 21 alla stessa ora del 22 settembre; per le autostrade 24 ore di stop dalle 22 del 21 settembre e anche per i porti per l'intera giornata.

Quella del 22 settembre sarà una giornata di sciopero anche per la sanità, scuola e università e pure per il corpo dei vigili del fuoco.

Manifestazioni e sit-in sono attesi in moltissime città d’Italia, tra cui figura anche Cosenza dove l’appuntamento è per le ore 17:30 in piazzale Loreto.

Gli altri scioperi in autunno

Diversi gli scioperi poi che costelleranno l’autunno. Il 26 settembre è attesa una giornata di passione nel settore aereo. Cub Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti.

Si fermano per 24 ore anche hostess e steward della Wizz air Malta limited aderenti alla Filt Cgil, e il personale della compagnia Volotea per lo stop deciso dalla Uilt. Per 24 ore si fermano anche i lavoratori della Sogaersecurity dell'aeroporto di Cagliari.

Proteste nazionali nello stesso giorno per quattro ore a livello aeroportuale indette da sindacati confederali e di base. Fra i più colpiti gli scali milanesi di Linate e Malpensa.

Ottobre si apre con il fermo il giorno 3 per 24 ore (a partire dalle ore 21 del 2 ottobre) dei Cobas del settore ferroviario pubblico e privato. Sciopero di 24 ore anche il 21 per un'assemblea nazionale dei lavoratori della manutenzione della infrastruttura Rfi e per uno stop indetto da Cobas lavoro privato/coordinamento ferrovieri.

Dal 22 settembre al 10 ottobre sono già in calendario alcuni scioperi del trasporto pubblico locale in varie regioni.

Per novembre è già previsto nella giornata dell'11 lo stop nazionale degli uomini radar dell'Enav proclamato dall'Astra per quattro ore a partire dalle 13.