È stato ordinato il dissequestro, su tutto il territorio italiano, dei marchi e delle insegne della Stanleybet Malta, confermando «la piena legittimità delle operazioni del bookmaker». Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Catanzaro. Il sequestro era stato disposto nel mese di novembre su richiesta della procura catanzarese secondo la quale il noto book inglese non avrebbe titolo ai fini dell'emissione di scommesse in agenzia né per il pagamento in contante da parte della clientela, ma avrebbe i titoli solo per la raccolta del gioco a distanza, tesi subito contestata dalla società interessata.

’Ndrangheta a Roma | Padroni anche delle società sequestrate, così i clan calabresi ne mantenevano il controllo: 26 arresti