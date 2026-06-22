Da ieri non si hanno più notizie di un’anziana donna di 91 anni uscita per raccogliere origano a Grotteria, nella Locride. Non vedendola rientrare a casa, i familiari hanno dato l’allarme.

Per le ricerche sul posto sono presenti il Soccorso alpino civile, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco.