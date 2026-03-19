Aggiornamento ore 19. È stata trovata morta la donna scomparsa da ieri. Il corpo individuato a Sellia Marina a circa 150 metri dalla battigia da un elicottero attivato per le ricerche.

-------------------------

Sono in corso in queste ore a Cropani, in provincia di Catanzaro, le operazioni di ricerca di una persona scomparsa. Un elicottero dei vigili del fuoco sta eseguendo un sorvolo sullo specchio d’acqua antistante la spiaggia dove questa mattina è stato rinvenuto uno zaino appartenente ad una donna di origini rumene ma da anni residente a Cropani di cui nelle scorse ore si sono perse le tracce.

Si tratta di E.B., di 60 anni. Questa mattina è stata presentata ai carabinieri della compagnia di Sellia Marina una denuncia per la scomparsa della donna. Sul posto è presente una squadra dei vigili del fuoco di Sellia Marina, oltre all’elicottero del reparto volo di Lamezia Terme, in supporto alla Guardia Costiera e ai carabinieri che stanno eseguendo le ricerche.

Le operazioni si stanno concentrando, in particolare, nell’area di ritrovamento degli effetti personali: lungo la spiaggia e nel mare. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.