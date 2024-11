Drammatico incidente in serata a Reggio Calabria. Un giovane centauro di 24 anni, Walter Zema, è morto a seguito di un violento impatto con un’auto, una fiat panda. Il sinistro è avvenuto nel rione Modena, periferia a Sud della città nei pressi del campo Coni. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Strazio tra i parenti. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica.