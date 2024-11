Previsto domani il via libera definitivo. La coordinatrice dell’Istruzione Cristina Greco: «A parte una modifica per renderlo più coerente con gli altri documenti è stato condiviso»

Via libera della Conferenza delle Regioni al documento con le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".



«A parte una modifica per renderlo più coerente con gli altri documenti - ha spiegato la coordinatrice all'Istruzione, Cristina Grieco, assessore in Toscana - è stato condiviso. Domani c'è la conferenza unificata è ci sarà il via libera definitivo».



«È bene avere tutti una linea di condotta uguale», prosegue l'assessore Grieco. Diversa è invece la situazione che riguarda il trasporto: il tavolo sui trasporti è stato aggiornato a domani. «Vediamo intanto il Cts come si esprime oggi - spiega l'assessore Grieco - la situazione complessa ma sugli organici c'è stata ieri una risposta. Pian piano ci stiamo arrivando a trovare una quadra; il problema rimane quello del trasporto degli studenti».



LEGGI ANCHE:

Scuola, Salvini: «Azzolina bocciata, presenteremo mozione di sfiducia»

Scuola, via alla distribuzione di gel e mascherine. Un terzo del personale rifiuta il test sierologico