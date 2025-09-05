Le fiamme minacciavano anche vicine abitazioni. Le squadre si sono adoperate per circoscrivere il rogo, evitando danni alle case e alle persone

Un vasto incendio di vegetazione nel comune di Sellia ha impegnato fino a tarda notte le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, con personale del distaccamento di Sellia Marina e della sede centrale.

Le fiamme, inizialmente divampate nella vegetazione, si sono propagate rapidamente fino a raggiungere un magazzino in disuso e una discarica abusiva di rifiuti solidi urbani. Complice il vento, il rogo ha minacciato alcune abitazioni nelle vicinanze.

Sul posto hanno operato oltre 15 unità dei Vigili del Fuoco con 4 automezzi e un’autobotte di supporto per il rifornimento idrico. Le squadre hanno lavorato con tempestività per circoscrivere le fiamme, evitando che raggiungessero le abitazioni, e hanno successivamente provveduto alla completa estinzione del fronte di fuoco. Non si registrano danni a persone.