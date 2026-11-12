Il procuratore Marcello Viola racconta a La Stampa il sistema Hydra: le organizzazioni avrebbero mantenuto la propria autonomia per costruire un cartello criminale. Dalle frodi fiscali al riciclaggio, fino alle banche parallele e alle criptovalute

«Senza spari, hai visto com'è cambiato tutto?». È una frase intercettata tra due boss e, nella lettura del procuratore di Milano Marcello Viola, contiene una fotografia efficace della metamorfosi delle mafie nel Nord Italia. La violenza non è scomparsa, ma ha lasciato spazio a una strategia più silenziosa: affari, relazioni, riciclaggio e controllo di segmenti dell'economia legale. Una trasformazione che ha nella Lombardia uno dei suoi laboratori più avanzati e che riguarda da vicino anche la ’ndrangheta.

È il quadro che emerge dall'inchiesta Hydra, così chiamata dal mostro della mitologia greca dalle molte teste, coordinata dalla Procura di Milano e arrivata a processo con 145 imputati. Al centro delle indagini c'è l'ipotesi di un accordo tra esponenti di ’ndrangheta, Cosa nostra e camorra: organizzazioni diverse, con le rispettive identità criminali, ma disponibili a cooperare per aumentare i profitti e ridurre i conflitti.

Viola, che ha attraversato diverse stagioni della lotta alla criminalità organizzata da Palermo a Firenze fino a Milano, descrive un sistema nel quale le cosche avrebbero conservato la propria autonomia, dotandosi però di una struttura operativa comune sul territorio lombardo. Una ricostruzione che il magistrato invita a considerare per quello che è: un'ipotesi investigativa, ancora sottoposta alla verifica del processo.

Hydra, il cartello delle mafie a Milano

«Le singole componenti mafiose hanno mantenuto la loro autonomia, la loro indipendenza criminale, ma si sono consorziate, si sono dotate sul territorio di Milano di una struttura organizzativa ed operativa unitaria, aumentando i propri profitti illeciti, mantenendo la rispettiva appartenenza mafiosa originaria», spiega il procuratore in un’intervista a La Stampa.

La novità, nella prospettiva investigativa, sarebbe proprio la capacità di superare le rivalità tra gruppi criminali. Le organizzazioni avrebbero compreso che la guerra tra cosche può danneggiare gli affari e che una collaborazione, almeno su determinati interessi, risulta più conveniente. «Li abbiamo fotografati e intercettati allo stesso tavolo a cui si siedono da quando hanno compreso che farsi la guerra è dannoso e che la pace – semplificando il concetto – conviene a tutti».

La ’ndrangheta imprenditoriale e la mafia senza spari

La trasformazione non riguarda soltanto i rapporti tra le organizzazioni. Secondo Viola, la criminalità mafiosa in Lombardia ha sviluppato una particolare capacità di adattamento al contesto economico, privilegiando attività che garantiscono rendimenti elevati e un rischio sanzionatorio relativamente contenuto.

«Evita tendenzialmente di operare con mezzi violenti e offre sul libero mercato beni e servizi che vengono richiesti sul territorio e con esso stabilisce un rapporto collusivo», osserva il magistrato. Tra i settori indicati figurano traffico illecito di rifiuti, frodi fiscali, fatturazioni false, bancarotte, corruzione, turbative d'asta, intermediazione illecita di manodopera e logistica.

La ’ndrangheta, dunque, non sarebbe scomparsa né avrebbe rinunciato alla propria capacità intimidatoria. Avrebbe piuttosto scelto di ricorrere alla violenza come extrema ratio, puntando sulla mediazione mafiosa e su comparti economici meno tradizionalmente associati alle attività delle cosche: servizi finanziari, consulenza, distribuzione e mercato del lavoro.

Ma c'è un passaggio ancora più significativo nella lettura di Viola. «Non è la criminalità mafiosa che conforma e modella la criminalità economica, è la criminalità economica che conforma e modella la criminalità mafiosa». Una formula che sposta il fuoco dell'attenzione: non soltanto le cosche che cercano di penetrare nell'economia legale, ma anche ambienti imprenditoriali già disponibili a utilizzare strumenti illeciti e pratiche corruttive.

Il rapporto con gli imprenditori e le banche parallele

Il procuratore individua infatti un legame sempre più stretto, pur senza generalizzare, tra organizzazioni criminali e imprenditori borderline, abituati a muoversi sul mercato attraverso metodi corruttivi e a costruire riserve occulte di denaro mediante l'evasione fiscale. È in questo spazio di convenienze reciproche che la mafia può trovare interlocutori, occasioni di investimento e strumenti per riciclare i proventi illeciti.

Un altro fronte riguarda le cosiddette banche parallele gestite da cittadini di origine cinese. Nelle indagini milanesi, spiega Viola, è emerso il collegamento con il sistema informale di trasferimento di denaro noto come hawala. Un circuito che consentirebbe di spostare all'estero, fuori dai canali bancari ordinari, ingenti somme in contanti provenienti dal traffico di stupefacenti.

«Siamo nell'ordine di centinaia di milioni di euro», afferma il procuratore. Ma il sistema, secondo le risultanze investigative richiamate nell'intervista, non si fermerebbe al trasferimento del contante. I soggetti coinvolti avrebbero anche strutturato attività di riciclaggio, mettendo a disposizione dei clienti società utilizzabili per la fatturazione fittizia.

Dal metodo Falcone alle criptovalute

La dimensione finanziaria delle mafie riporta al metodo investigativo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Viola ha lavorato con entrambi e richiama l'attualità di una formula che ha segnato la lotta alla criminalità organizzata: «Follow the money», seguire il denaro.

Un principio che, secondo il magistrato, resta centrale anche nell'era delle nuove tecnologie. Gli investigatori milanesi seguono i flussi finanziari tradizionali, ma guardano anche alle criptovalute, strumenti che le organizzazioni criminali possono utilizzare per aggiornare i propri sistemi di trasferimento e occultamento delle ricchezze.

La fotografia che emerge dall'inchiesta Hydra è quella di una mafia capace di cambiare pelle, di costruire alleanze e di trovare nell'economia contemporanea nuove occasioni di profitto. Una trasformazione che rende più difficile riconoscerla e contrastarla: meno violenza visibile, più relazioni, più finanza e una crescente capacità di dialogare con pezzi dell'economia legale. È su questo terreno che, secondo Viola, si gioca una parte decisiva della sfida alle mafie del presente.