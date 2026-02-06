La Polizia di Stato di Crotone ha effettuato controlli mirati nei locali di intrattenimento, riscontrando diverse irregolarità, anche in materia di sicurezza, che hanno portato all’elevazione delle relative sanzioni amministrative.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia Amministrativa, insieme ai Vigili del Fuoco, ha effettuato un controllo in un locale con licenza da bar, nel centro cittadino adibito anche a discoteca, con annessa attività di somministrazione di bevande, frequentato dalla movida giovanile, soprattutto nelle ore notturne del weekend.

Gli operatori, nel corso del controllo amministrativo, hanno verificato che il locale non era in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore e, in particolare, era carente in materia di sicurezza antincendio. Rilevare ulteriori violazioni di carattere amministrativo tra cui l’impiego di addetti ai servizi di controllo non iscritti negli appositi elenchi della Prefettura e la mancanza di un requisito essenziale quale la licenza per lo svolgimento di eventi di pubblico spettacolo.

Nel corso dell’attività, gli operatori intervenuti hanno predisposto l’interruzione dell’evento e lo spegnimento della musica garantendo un ordinato deflusso degli avventori, che erano oltre 130, al fine di ripristinare le normali condizioni di sicurezza in considerazione dell’elevato numero di partecipanti e dell’assenza di idonee uscite di emergenza.

A seguito delle irregolarità riscontrare, nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 9.000 euro.

La Polizia di Stato ha inviato, altresì, proposta di chiusura nei confronti dell’esercizio di bar, al sindaco della città; inoltre, sono al vaglio ulteriori condotte poste in essere da altri soggetti, diversi dal titolare, per reati commessi nell’esercizio della funzione o della professione, tali da far ottenere la licenza per l’esercizio dell’attività da ballo.

I controlli sono stati predisposti al fine di verificare il puntuale rispetto delle misure di safety, con particolare riferimento alla capienza autorizzata e l’affollamento effettivo, alla funzionalità delle vie di fuga, alle uscite di emergenza e, più in generale, alle condizioni strutturali e organizzative idonee a garantire l’incolumità degli avventori e degli operatori del settore. L’intensificazione dei dispositivi di controllo è stata disposta al fine di verificare il pieno rispetto della normativa di settore e contrastare eventuali forme di esercizio abusivo nonché accertare la sussistenza delle condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quello di effettivo esercizio.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato 265 persone, di cui n89 con precedenti, hanno controllato 142 veicoli, e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.