La nave era condotta da un soggetto privo dei titoli previsti dalla legge. L’Antimafia apre anche un’inchiesta sugli interessi della ndrangheta

A Tropea, nella notte , i militari della Guardia Costiera e del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Vibo Valentia, hanno sequestrato una nave che collega il Vibonese alle Isole Eolie. Secondo quanto ricostruita il soggetto, Antonino Accorinti, 59 anni, che conduceva l’imbarcazione, L'imperatrice, non possedeva i requisiti per svolgere la mansione di comandante. Dietro il sequestro ci sarebbe anche una inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su presunti interessi della 'ndrangheta nella gestione dei collegamenti quotidiani via nave tra Tropea e le Isole Eolie.