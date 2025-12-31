VIDEO | L’operazione della Guardia di Finanza si è svolta nei comuni di Taurianova, Rosarno, Gioia Tauro e Bagnara Calabra. L’intero quantitativo di materiale sequestrato è stato affidato in custodia a una ditta specializzata per la distruzione
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa 3.500 chilogrammi di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta, detenuti e trasportati illecitamente. Parte del materiale era priva di qualsiasi certificazione di sicurezza e risultava particolarmente pericolosa per la salute degli acquirenti a causa dell’elevatissimo potenziale di deflagrazione.
I sequestri sono stati eseguiti dalle unità operative competenti per territorio – Compagnie di Palmi e Villa San Giovanni e Gruppo di Gioia Tauro – nell’ambito di una complessa operazione repressiva sviluppata sulla base delle risultanze emerse da una mirata attività di intelligence e dai successivi riscontri investigativi, condotti nel contesto di una specifica intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio.
All’esito dell’azione di prevenzione e contrasto, principalmente orientata alla tutela dei consumatori, sono state individuate sette persone che detenevano e trasportavano illegalmente il materiale pirotecnico, in alcuni casi destinato alla successiva rivendita.
In particolare, i reparti operanti hanno sottoposto a sequestro gli artifizi pirotecnici, i petardi e le bombe carta poiché detenuti e trasportati in totale assenza delle prescritte autorizzazioni e delle previste misure di sicurezza. Il materiale era custodito all’interno di un garage annesso a una civile abitazione, a bordo di tre autovetture e in quattro esercizi commerciali situati nell’hinterland tirrenico della provincia reggina, nei comuni di Taurianova, Rosarno, Gioia Tauro e Bagnara Calabra.
Le operazioni, svolte sotto il coordinamento delle Procure della Repubblica di Reggio Calabria e di Palmi, si sono concluse con la denuncia delle sette persone per detenzione e trasporto illegale di materiale esplodente.
Allo stato del procedimento e fatti salvi i successivi accertamenti in merito alle responsabilità, i Giudici per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria e di Palmi hanno convalidato i sequestri, ritenendo fondato l’operato delle pattuglie intervenute.
L’intero quantitativo di materiale sequestrato è stato affidato in custodia a una ditta specializzata, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, in attesa della successiva distruzione.