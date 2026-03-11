Altri involucri erano targati “Il Mostro”. La droga, che avrebbe potuto fruttare fino a 80mila euro, è stata trovata nella fossa di un ascensore

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bolzano hanno sequestrato oltre 6,7 chilogrammi di hashish, nascosti nella fossa dell'ascensore di uno stabile cittadino. La droga era divisa in panetti, confezionati in involucri che recavano le scritte "Il Mostro", "Gomorra" e "Regione Calabria".

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un tecnico di una ditta specializzata nella manutenzione di ascensori che, durante un intervento presso un edificio di via Palermo, aveva notato nella fossa dell'impianto un sacchetto in nylon contenente numerosi panetti emananti un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno recuperato il sacchetto che, al successivo controllo presso gli uffici del comando è risultato contenere 66 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6,7 chilogrammi. Secondo la stima dei carabinieri, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare tra 65mila e 80mila euro.