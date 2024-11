Si tratta di Salvatore Molina che si aggiunge a Dragus, ancora in isolamento. Domani la partita con l’Atlanta

Il calciatore dell’Fc Crotone, Salvatore Molina, è risultato positivo al Covid 19. A comunicarlo è stata la stessa società di calcio con una nota nella quale spiega che il tesserato è lievemente sintomatico ed è stato immediatamente sottoposto ad isolamento domiciliare.

L’Fc Crotone, che stamattina per precauzione ha annullato allenamento e conferenza stampa del tecnico, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Molina è il secondo calciatore del Crotone a risultare positivo al Covid 19: in isolamento c’è ancora l’attaccante Dragus.

Nel campionato di serie A il Crotone domani incontrerà all’Ezio Scida l’Atalanta allenata dall’ex Gasperini.