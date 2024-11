Una voragine di circa due metri di diametro si è aperta sull'asfalto in via Buccarelli a Catanzaro in prossimità degli uffici Enel e del Liceo Classico. Attimi di apprensione e momenti di disagio per la viabilità a causa del cedimento della strada. Una vettura in transito ha riportato danni alla ruota anteriore ma nessun ferito. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.