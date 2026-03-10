Alla famiglia Lapietra Marincolo le condoglianze dell’editore Domenico Maduli e di tutta la redazione
Il network LaC esprime il proprio cordoglio a Enzo Lapietra, avvocato, imprenditore ed editore de L’Eco dello Jonio, per la scomparsa della madre, Nellina Marincolo. Una donna umile, una presenza illuminante nella vita familiare e nella comunità. Per anni svolse la professione di insegnante, scegliendo le periferie e credendo fortemente nel riscatto sociale attraverso lo studio. Profondamente devota, generosa, autentica. Così viene descritta da quanti oggi la ricordano con affetto.
Alla famiglia Lapietra Marincolo giungano le condoglianze dell’editore Domenico Maduli, del direttore editoriale, del direttore responsabile Franco Laratta, del direttore di rete Franco Cilurzo e di tutta la redazione del network LaC.