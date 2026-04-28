Aveva lanciato l’allarme al 112 dopo essersi smarrito. Raggiunto dai soccorritori nei pressi del Castello Normanno di Stilo

È stato ritrovato in buone condizioni il 32enne disperso nella serata di ieri nel territorio di Stilo, nel Reggino, dopo aver perso l’orientamento durante un’escursione.

L’allarme è scattato intorno alle 20:50, quando l’uomo ha contattato il Numero unico di emergenza 112, segnalando di non riuscire più a individuare il sentiero a causa del sopraggiungere del buio. Durante tutte le fasi dei soccorsi è rimasto in costante contatto con la Sala operativa dei vigili del fuoco.

Grazie al recupero delle coordinate geografiche del disperso, è stata immediatamente attivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Monasterace, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri di Stilo. Allertato anche il Soccorso alpino per collaborare alle operazioni di ricerca.

Il 32enne è stato individuato intorno alle 22:05 in località Monte Consolino, nei pressi del Castello Normanno di Stilo, e raggiunto dai soccorritori.