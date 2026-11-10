L'uomo era uscito con tre parenti, che hanno chiesto aiuto a un automobilista per l'assenza di segnale telefonico. Decisiva la geolocalizzazione del disperso, raggiunto dai soccorritori in circa dieci minuti

Momenti di apprensione nei boschi dell'Aspromonte, nel territorio di Roccaforte del Greco, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di 69 anni ha perso l'orientamento mentre era impegnato nella ricerca di funghi. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, 10 novembre, e si è concluso positivamente grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

L'uomo si era addentrato nella zona boscata insieme a tre parenti che, una volta tornati all'automobile parcheggiata lungo la strada principale, non lo hanno visto rientrare. I tentativi di contattarlo telefonicamente sono risultati vani a causa della totale assenza di copertura della rete mobile.

Impossibilitati a chiamare direttamente i soccorsi, i familiari hanno fermato un automobilista di passaggio, chiedendogli di raggiungere una zona coperta dal segnale per effettuare la chiamata di emergenza.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha quindi attivato una squadra del distaccamento di Melito Porto Salvo, mentre gli operatori sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con il disperso, guidandolo nella condivisione della propria posizione GPS.

Le coordinate sono state immediatamente trasmesse ai soccorritori che, dopo circa dieci minuti di ricerche, hanno individuato e raggiunto il 69enne.

L'uomo, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato accompagnato fino all'automobile, dove lo attendevano i familiari. L'intervento si è concluso senza conseguenze, grazie al coordinamento tra la Sala Operativa e la squadra impegnata sul territorio.