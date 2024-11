La ragazza si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro

A Capo Vaticano, nella spiaggia di Baia di Riaci, nel tardo pomeriggio una ragazza moldava, in vacanza in Calabria, ha sbattuto violentemente la testa contro uno scoglio mentre si è tuffata in mare. Trasportata con l'elisoccorso, si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro.