Vicinanza e solidarietà ad Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci è stata espressa dai presidenti di 17 consigli comunali, fra cui quelli di Crotone e Catanzaro dopo la notizia dell'istituzione, da parte del Ministero dell'Interno, di una commissione d'accesso. A firmare la nota anche i presidenti dei Consigli comunali di Roma, Milano, Firenze, Bologna, Napoli, Matera, Trani, Taranto, Aosta, Policoro, Chieti, Parma, Assisi, Piacenza.

«Quanto sta emergendo nelle ultime ore - dichiara in una nota Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio di Catanzaro - con la decisione di nominare una Commissione per la verifica dello scioglimento del comune di Bari, è una brutta pagina nella nostra democrazia e dimostra una inopportuna ingerenza da parte del potere politico nei confronti di un'amministrazione locale eletta dalle cittadine e dai cittadini di Bari. Ciò che è più inquietante - aggiunge il presidente Bosco- è l'assoluta mancanza di presupposti giuridici nel tentato colpo di mano del Ministero dell'Interno che, da quanto traspare, sembra essere mosso esclusivamente da ragioni politiche. Il ruolo ricoperto dal ministro Piantedosi dovrebbe distinguersi per imparzialità, rispetto delle istituzioni ed equidistanza. Tutto ciò che manca in un atto che ha il solo scopo di sovvertire l'ordine democratico di una città come Bari che, grazie alla guida del sindaco Decaro, si sta distinguendo per lotta all'illegalità e alla criminalità organizzata. Non possiamo accettarlo perché, con atti così violenti, si erode l'equilibrio tra poteri che è sancito dalla Costituzione».